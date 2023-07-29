Tesla, her 40 saniyede bir elektrikli araç (EV) üretiyor

Tesla'nın Giga Shanghai fabrikası, dünyanın en verimli EV fabrikalarından biridir. Fabrika, her 40 saniyede bir EV üretebiliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2023 - 02:44
Tesla, her 40 saniyede bir elektrikli araç (EV) üretiyor
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Tesla'nın Giga Shanghai fabrikası, dünyanın en büyük EV fabrikalarından biridir. Fabrika, her yıl 1 milyon EV üretme kapasitesine sahiptir ve şu anda yılda yaklaşık 500.000 EV üretmektedir.

Giga Shanghai fabrikası, Tesla'nın Çin'deki satışlarını artırmasına yardımcı olmuştur. Tesla, 2021 yılında Çin'de 328.000 EV sattı ve bu, şirketin küresel satışlarının %35'ini oluşturdu.

Giga Shanghai fabrikası, Tesla'nın Çin'deki üretimini artırmaya devam edecek. Tesla, fabrikanın kapasitesini 2022 yılında 1 milyon EV'ye çıkarmayı planlıyor.

insideevs.com sitesindeki içeriğe göre, Tesla'nın Giga Shanghai fabrikası, dünyanın en verimli EV fabrikalarından biridir. Fabrika, her 40 saniyede bir EV üretebiliyor ve bu, Tesla'nın diğer fabrikalarından daha hızlı bir üretim hızı.

Olağanüstü üretim hızı, Ocak 2023'te bir basın açıklamasında Dearborn, Michigan kamyon fabrikasının her 49 saniyede bir F-150 çıkarabileceğini söyleyen Ford'u bile geride bırakıyor 

Giga Shanghai fabrikasının verimliliği, Tesla'nın Çin'deki satışlarını artırmasına ve şirketin küresel EV pazarındaki konumunu güçlendirmesine yardımcı olmuştur.

 
 

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