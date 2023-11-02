Tesla başvurusunda ortaya çıktı: Magic Dock oyunun kurallarını değiştirecek!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 15:18

Güncelleme: 02.11.2023 - 15:18

Magic Dock, Tesla tarafından uzun zamandır tanıtılan en ilginç yeni ürünlerden biri.

Şarj aksesuarı temel olarak NACS'den CCS'ye veya NACS'den J1772'ye kesintisiz bir şarj adaptörü ve bir şarj konektörü için bir alıcı olarak kamufle ediliyor.

Şarj istasyonu normal görünüyor ve Tesla elektrikli araç (EV) sahipleri tarafından normal olarak kullanılabiliyor, ancak Tesla olmayan bir elektrikli araç sahibi kullanmak isterse Magic Dock'ın kilidini açması yeterli oluyor. Ardından CCS adaptörü olmak için otomatik olarak konektöre bağlanabiliyor.

Yeni ürün, Tesla'nın şarj ağını diğer üreticilerin elektrikli araçlarına açması açısından kritik öneme sahip olacak.