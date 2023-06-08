Tesla Model Y'ye zam üstüne zam! 2 milyonu aştı

Seçimin ardından dolar kurunun hızla artması elektrikli otomotiv üreticisi Tesla'nın Türkiye fiyatlarını da etkiledi. Tesla Model Y Performance modelinin fiyatı 2 milyon 168 bin 675 TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2023 - 11:34
Tesla Model Y'ye zam üstüne zam! 2 milyonu aştı
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Ünlü iş insanı Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye'ye Nisan ayında giriş yapmıştı. 

Firmanın Model Y aracı Türkiye'de beklenenden fazla talep gördü. Ancak araç döviz kurları nedeniyle 1 Mayıs tarihinde zamlanarak 1 milyar 631 bin 391 TL oldu.

Bu fiyat artışının ardından 6 Haziran tarihinde tekrar bir zam geldi ve aracın fiyatı 1 milyon 775 bin 876 TL oldu. 

TESLA MODEL Y 2 GÜN SONRA TEKRAR ZAMLANDI

8 Haziran tarihinde aracın başlangıç fiyatı tekrardan zamlanarak 1 milyon 970 bin 258 TL oldu. Model Y'nin çift motorlu dört çeker versiyonu ise 2 milyon 168 bin 675 bin TL oldu. 

 


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