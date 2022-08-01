Yönetim Kurulu Başkanı Bolat açıkladı: THY kabin memuru yaş sınırında değişikliğine gidiyor
Türkiye Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, resmi LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla THY'nin kabin memuru alımındaki yaş sınırında değişikliğe gidildiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları'ndan (THY) üst limit olarak 30 yaş sınırı konuyduğu kabin memuru alımında değişikliğe gidiyor.
THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, resmi LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla personel alımına yönelik bilgilere yer verdi.
Paylaşımın altına yorum yapan bir yurttaş "Umarım kabin memuru alımlarında yaş sınırı batan şirketler düşünüp değerlendirilir" ifadelerine yer verdi.
Başkan Bolat ise bu paylaşıma "Sınır 39 yaşına çıkarıyoruz" diyerek cevap verdi.
Video Haberler
- Diş tedavisi için geldi, beyninde tümör tespit edildi
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'Çiçek gönderme' kavgası: Sırtında sopa kırdılar!
- Diyarbakır'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı
- Servis aracıyla bankaya dalan sürücü ilk kez konuştu
- SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- 3 hafta arayla aynı dönerci iki kez kurşunlandı
- 'Eğer 3'üncü parti olmak istiyorsa...'
- Vakaya giden ambulansa kafa attı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- Bankacıdan 4 milyonluk bahis vurgunu!
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...
- Pekin'den 'Levent Göktaş' açıklaması