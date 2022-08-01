Yönetim Kurulu Başkanı Bolat açıkladı: THY kabin memuru yaş sınırında değişikliğine gidiyor

Türkiye Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, resmi LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla THY'nin kabin memuru alımındaki yaş sınırında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:19
Yönetim Kurulu Başkanı Bolat açıkladı: THY kabin memuru yaş sınırında değişikliğine gidiyor
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Türk Hava Yolları'ndan (THY) üst limit olarak 30 yaş sınırı konuyduğu kabin memuru alımında değişikliğe gidiyor.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, resmi LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla personel alımına yönelik bilgilere yer verdi.

Paylaşımın altına yorum yapan bir yurttaş "Umarım kabin memuru alımlarında yaş sınırı batan şirketler düşünüp değerlendirilir" ifadelerine yer verdi.

Başkan Bolat ise bu paylaşıma "Sınır 39 yaşına çıkarıyoruz" diyerek cevap verdi.


THY kabin memuru Türk Hava Yolları

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