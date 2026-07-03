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TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu
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TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

3.07.2026 10:06:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan verilerin ardından temmuz ayı kira artış oranı belli oldu.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, temmuz ayında işyeri ve konut kiralarına uygulanacak artış oranı da netleşti.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık yüzde 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak hesaplandı.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlendi. Buna göre temmuz ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri sahipleri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulayabilecek. Geçen ay kira artış oranı yüzde 32,24 seviyesindeydi.

 

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

KİRALAR 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASINA GÖRE BELİRLENİYOR

Mevzuata göre, kira artış oranı konut ve işyerleri için TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor.

TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

Böylece haziran ayı verileriyle birlikte temmuz ayında yenilenecek sözleşmelerde kira artışı yüzde 32,03 olarak uygulanacak.

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