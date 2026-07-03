TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık yüzde 0,99 , yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak hesaplandı.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlendi. Buna göre temmuz ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri sahipleri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulayabilecek. Geçen ay kira artış oranı yüzde 32,24 seviyesindeydi.