TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, temmuz ayında işyeri ve konut kiralarına uygulanacak artış oranı da netleşti.
TÜİK verilerine göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) haziran ayında aylık yüzde 0,99, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak hesaplandı.
TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU
TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,03 olarak belirlendi. Buna göre temmuz ayında kira sözleşmesi yenilenecek konut ve işyeri sahipleri kiralarına en fazla bu oranda zam uygulayabilecek. Geçen ay kira artış oranı yüzde 32,24 seviyesindeydi.
KİRALAR 12 AYLIK TÜFE ORTALAMASINA GÖRE BELİRLENİYOR
Mevzuata göre, kira artış oranı konut ve işyerleri için TÜFE’nin son 12 aylık ortalaması esas alınarak hesaplanıyor.
Böylece haziran ayı verileriyle birlikte temmuz ayında yenilenecek sözleşmelerde kira artışı yüzde 32,03 olarak uygulanacak.