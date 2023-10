Ticaret Bakanının çağrısına Ankara Perakendeciler Derneği’nden Destek

Yayınlanma: 17.10.2023 - 16:00

Güncelleme: 17.10.2023 - 16:00

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Perakendeciler Derneği Başkanı Ramazan Gülhan yaptığı açıklamada, "Ankara Perakendeciler Derneği olarak 43 üye, 623 şube, 18 bini aşkın çalışma arkadaşımızla her gün binlerce vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Sayın Bakanımızın indirim çağrısına ilk andan itibaren çatı kuruluşumuz Türkiye Perakendeciler Federasyonu ile birlikte Ankara PERDER olarak destek verdik. Üye marketlerimizde her gün yüzlerce farklı ürün grubunda yaptığımız indirim kampanyalarına devam ediyoruz. Öte yandan mevcut kampanyalarımız dışında, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde yıl sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldık. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda vatandaşımızın bütçesini destekleyecek çalışmaları sürdürerek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gıda perakendecileri olarak üzerimize düşen ne varsa hep birlikte yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100.Yılına yakışır bir şekilde birlik ve beraberlik içinde hareket ederek enflasyonla mücadeleye gereken her türlü desteği vereceğiz. ” dedi.







Enflasyonla Topyekün Mücadele





Ankara Perakendeciler Derneği olarak, Nisan ayından bu yana Et ve Süt Kurumu ile yapılan iş birliği çerçevesinde vatandaşlara en erişilebilir fiyatlarla kırmızı et ulaştırdıklarını ve ulaştırmaya da devam edeceklerini belirten Dernek Başkanı Gülhan, üretici ve tedarikçi firmaların da aynı şekilde yıl sonuna kadar zamlı ürün listelerine geçmemeleri gerektiğini belirtti. Gülhan: “Bizler marketçiler olarak zincirin son halkasıyız dolayısıyla ürünlerin satış fiyatları bizler tarafından belirlenmiyor. Perakendeciler olarak, üreticiden tedarik edilen ürünleri vatandaşımıza ulaştırmak için aracılık görevini üstlenerek istihdama katkı sağlayan işletmeleriz. Ürün fiyatları, üretici, tedarikçi, lojistik ve genel giderler gibi birçok faktöre bağlı olarak belirleniyor. Bu sebeple üretici ve tedarikçi firmalarımızın da yıl sonuna kadar fiyatları sabitleyerek elini taşın altına koyması gerekiyor. Çatı örgütümüz Türkiye Perakendeciler Federasyonu’nun çağrısını yineliyoruz. Yerel zincirler olarak büyük bir rekabet ortamında faaliyet gösterdiğimizi, enflasyonla mücadelenin bütün paydaşlarımızla birlikte omuz omuza yürütülebilecek bir mücadele olduğunu belirterek üretici ve tedarikçilerimizin de yıl sonuna kadar zamlı ürün listelerine geçmemelerini talep ediyoruz. Zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, ancak tek yürek hareket edersek vatandaşımızın enflasyon karşısında katkı sunabiliriz.”

Enflasyonla mücadelenin sadece marketlerin yaptığı indirimle sağlanamayacağını belirten Gülhan, ” Buradan tüm sektör temsilcilerine sesleniyorum , gelin Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde tüm sektör paydaşları enflasyonla topyekün mücadele edip üzerimize düşeni hep beraber yapalım .”dedi.