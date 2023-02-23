Ticaret Bakanlığı, olağanüstü durumlarda taksit düzenlemesi yapabilecek

Ticaret Bakanlığı, afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde perakende ticarette taksit sınırlamalarında düzenleme yapabilecek.

Reuters
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 11:44
Ticaret Bakanlığı, olağanüstü durumlarda taksit düzenlemesi yapabilecek
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Ticaret Bakanlığı'nın perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurullar hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmelikle söz konusu yönetmeliğin 12/B sayılı "perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışları" başlıklı maddede yapılan değişiklik uyarınca taksit konusunda Ticaret Bakanlığı'na yetki verildi.

Buna göre, Ticaret Bakanlığı, konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayla sınırlandıran hükmü afet dönemleri ile diğer olağanüstü durumlarda ilçe, il, bölge veya ülke düzeyinde geçici süre ile değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili olacak.


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