Ticaret Bakanlığı'ndan 600 firmaya 'izin' belgesi

Yayınlanma: 16.03.2025 - 09:10

Güncelleme: 16.03.2025 - 09:12

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 600 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın şubat ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 600 firmaya dahilde işleme izin belgesi, 78 yurt içi satış ve teslim ile 3 hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 19, resen 7 dahilde işleme izin belgesi de iptal edildi.