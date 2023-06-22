Tersanelerde alınmayan önlemlerin faturasını emekçiler canıyla ödüyor: İki ayda 9 işçi öldü

Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 04:24

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle tersanelerde iş cinayetleri sürüyor. Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde bulunan Ada Tersanesi’nde 19 Haziran’da Mehmet İncetepe isimli bir işçi yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Önceki gün de Dentaş Tersanesi’nde boru ustası olarak çalışan Hasan Aydın isimli bir işçi geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde son iki ayda iş cinayetlerinde yaşamını yitirenlerin sayısı 9’a yükseldi.

‘HER HAFTA 1 KİŞİ ÖLÜYOR’

DİSK’e bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş Sendikası) Genel Başkanı Kanber Saygılı, tersanelerde yaşananların arka planını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

(Kanber Saygılı)



Art arda gelen iş cinayetlerin nedeninin olumsuz çalışma koşulları olduğunu vurgulayan Saygılı, “Tersaneler 2008 öncesine döndü. İki ayda 9 arkadaşımız iş cinayeti nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu da her hafta bir kişinin öldüğü anlamına geliyor. En büyük nedenlerinden biri üretim baskısı. Bazı tersanelerde işçi arkadaşlarımız 3-4 gün evine dahi gidemiyor. Patronlar kârına kâr katarken işçiler güvensiz çalışıyor. Hasan Aydın isimli işçinin emekli olduğu söyleniyor. İşe başlamadan önce nitelikli bir sağlık taramasından geçirilmeliydi. Ancak sağlık taramaları baştan savma yapılıyor” dedi.

Tersanelerde yaygın bir kuralsızlık ve örgütsüzlük olduğunu belirten Saygılı, “Tersanelerde seri iş cinayeti dönemi yeniden başladı. Önüne geçmek için seferber olmalıyız” ifadelerini kullandı.

‘KAN PARASI TEKLİF ETTİLER’



Limter-İş Sendikası üyeleri dün Ada Tersanesi önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Patronlar emeğimizi sömürerek zengin oluyor. Yalova’daki Altınova Tersan Tersanesi’nde 16 Haziran’da iş cinayetinde yaşamını yitiren Ahmet Kaya’nın ailesine dava açmasın diye patron kan parası teklif etti. Yargı bir kere iş cinayetinde tersane patronlarını yargılasa iş cinayeti yaşanmaz” denildi.

