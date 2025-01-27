TL mevduat stopaj oranlarında artış sinyali: Yeni düzenleme yolda!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:39

Güncelleme: 27.01.2025 - 15:39

Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın en önemli araçlarından olan reel değerli TL ve yüksek faizler, yurtiçi yerleşiklerin standart TL mevduata yönelimini artırdı. Toplam mevduatın yaklaşık yüzde 60’ını standart TL mevduatlar oluştururken, 31 Ocak itibarıyla TL mevduat stopaj oranlarında artış gündemde.

STOPAJ ORANLARI YATIRIM FONLARIYLA EŞİTLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı kararıyla 1 Kasım’dan itibaren 31 Ocak’a kadar geçerli olmak üzere TL mevduat stopaj oranları, vadelerine göre 2,5 puan artırılarak yatırım fonlarıyla eşitlenmişti. Buna göre, 6 ay vadeli mevduatlarda stopaj oranı yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2,5’ten yüzde 5’e yükseltildi. Kararda, bu düzenlemenin 31 Ocak 2025’e kadar geçerli olacağı belirtilmişti.

ORANIN ARTIRILMASI BEKLENİYOR

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, şu an 6 aya kadar vadede yüzde 10 olan stopaj oranının 31 Ocak itibarıyla 5 puan artırılarak yüzde 15’e çıkarılması planlanıyor. Kaynaklar, mevcut stopaj oranlarının aynen devam etmesine ilişkin bir kararın henüz imzalanmadığını, bu durumun olası bir değişikliğe işaret ettiğini belirtti.

Bankacılık sektörü kaynakları ise, bu değişikliğin bankaların maliyetlerinde bir etkisi olmayacağını, ancak devletin vergi gelirlerini artıracağını ifade etti. Ayrıca, bu düzenlemenin kredi ve mevduat faizlerine doğrudan bir etkisi beklenmezken, TL mevduata olan talepte bir miktar azalmaya yol açabileceği öngörülüyor.