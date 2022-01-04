TL’nin reel değeri son 28 yılın en dip seviyesine geriledi

04 Ocak 2022 Salı, 15:27

TCMB verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru aralıkta 47.82 seviyesine geriledi. Bu seviye verinin açıklanmaya başladığı 1994 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye işaret ediyor.

Bir önceki tarihi dip seviye 54,3 seviyesiyle yine 2021 yılının kasım ayında kaydedilmişti. 2021 yılı şubat ayında 69 seviyesine tırmanan kur haziran ayında 60 seviyesinin altını gerilemişti. Sonrasında toparlanma sinyali veren kurda Ekim ayında yine 60'lı seviyeler izlenmişti.

DÖVİZ KURU ENDEKS DEĞERİ DÜŞTÜ

Verilere göre Gelişmekte Olan Ülkeler-Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 44.43'den 38.85'e ve Gelişmiş Ülkeler Bazlı-Reel Efektif Döviz Kuru 61.30'dan 54.64'e indi. Aralık 2021’de Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeks değeri ise 72.21'den 67.69'a düştü.

Endeksteki reel efektif kurun artışı TL'nin reel olarak değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Düşüşü ise TL’nin reel olarak değer kaybettiğini ve Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatlarının azaldığına işaret ediyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Reel efektif döviz kuru hesabı için öncelikle nominal efektif döviz kuru hesaplanıyor. Bunun için de Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif döviz kuru bulunuyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor. REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.