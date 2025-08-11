Cumhuriyet Gazetesi Logo
TMSF, Flash Haber TV'yi satışa çıkardı

11.08.2025 11:36:00
Haber Merkezi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Flash Haber TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 84 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun kayyım olarak atandığı, Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ'ye ait Flash Haber TV'nin ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

Muhammen bedelin 84 milyon lira olarak belirlendiği ihaleye 16 Eylül'e kadar teklif verilebilecek. İhale, 17 Eylül'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

İhaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar verilmesi halinde pazarlık 19 Eylül'de aynı yerde ve saatte yapılacak.

