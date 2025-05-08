TMSF onayladı: Ünlü mobilya şirketi resmen satıldı!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 10:09

Güncelleme: 08.05.2025 - 10:09

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Boydak Holding bünyesindeki Bellona Mobilya’yı geçtiğimiz aylarda satışa çıkardığını duyurmuştu. İhaleye çıkan Bellona, 7 milyar TL muhammen bedelle satışa sunulmuştu.

BELLONA’YI KİM ALDI?

İhale 6 Nisan’da TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki binasında gerçekleşti ve Bellona Mobilya’nın yeni sahipleri belli oldu. Mobilya devi, Bellona bayilerinin ortak kurduğu Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 8 milyar 100 milyon TL bedelle satın alındı.

TMSF, satış sonrasında Rekabet Kurumu’na başvurduklarını belirtti ve şu açıklamayı yaptı: “Uygun teklif sunan yatırımcıların Rekabet Kurumu’ndan izin alınması süreci başlatılmıştır.”

SIRA İSTİKBAL'DE

Bellona'nın satışı sonrası gözler, aynı holding bünyesinde yer alan ve TMSF'nin elinde bulundurduğu İstikbal Mobilya'ya çevrildi. İstikbal’in de önümüzdeki aylarda satışa çıkarılması bekleniyor. Türkiye'nin mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden olan Bellona ve İstikbal, Boydak Holding’in FETÖ bağlantıları nedeniyle TMSF'ye devredilmişti.