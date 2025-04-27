Alanya'da mobilya atölyesinde yangın paniği

Antalya'nın Alanya ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, mobilya atölyesinde maddi hasar oluştu.

Alanya'da mobilya atölyesinde yangın paniği
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DHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 11:04

Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Atölyeden alev ve duman yükseldiğini gören çalışanlar ile çevredeki işyerlerinde çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olayı görenler alevlere hortumla su tutarak müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, mobilya atölyesinde maddi hasar oluştu.

 

 


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