TÖDEB Başkanı Eliaçık, 2022’nin finansal teknoloji sektörü açısından olumlu geçeceğini öngörüyor

26 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

TÖDEB (Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık’la, Türkiye’deki fintek sektörünü konuştuk...

Türkiye’nin finansal teknolojiler anlamında dünyadaki yerini nasıl tanımlarız?

Fintek sektörünün temelini, işlem hacmi, sermaye yapısı ve mevzuatsal yükümlülükleri çerçevesinde üstlendikleri görev ve sorumlulukları yerine getirmedeki başarılar noktasında sektörün uzak ara lideri konumunda olan üyelerimiz oluşturuyor. Nitekim ödeme hizmetleri alanında 27, elektronik para alanında ise 29 şirket olmak üzere sektörde birliğimiz üyesi 56 şirket faaliyet göstermekte olup son dönemlerde bu sayıların ve dolayısıyla rekabetçi piyasa çerçevesinde ürün ve hizmet çeşitliliğinin artması bekleniyor.

Ürün ve hizmet kalitesi bakımından dünyada ön sıralarda yer almamıza rağmen yurtdışı pazarlara açılma konusunda ne yazık ki istediğimiz noktada değiliz. Buna rağmen özellikle para transferi ve elektronik para iş modellerinde bazı değerli yurtdışı açılımlar devam ediyor ve bundan büyük gurur duyuyoruz. Unicorn çıkarma hayalimizin en büyük koşulu, yurtdışı yatırımlara sahip, en azından bölgesinde söz sahibi yerli finansal teknoloji şirketlerine kavuşmaktır ve üyelerimiz bu vizyon ve yeteneklere sahip.

Türkiye’de son dönemde dijital dünyada oyun sektörüyle beraber en fazla öne çıkan alanlardan biri fintek. Finteklerin bu kadar öne çıkmasının nedenleri nelerdir?

Üyemiz olan ödeme ve elektronik para kuruluşlarının yenilikçi, teknolojik gelişmelere açık ve rekabetçi şekilde sundukları ürün ve hizmetlerin fintek sektörünün gelişimine etkisi yadsınamaz. Açık bankacılığın faaliyet izni alınarak sunulabilen bir ödeme hizmeti olarak düzenlenmesi belki de bunların en başında geliyor; zira bu gelişme ile yeni oyuncuların da sektöre girmesi sayesinde bireylerin fiyat, kalite gibi hususlarda daha avantajlı ürün ve hizmetler ile karşılaşması mümkün olacak; bu ise sektörün gelişimi ile sonuçlanacak. Ödeme hizmetlerinde ulusal bir karekod standardı geliştirilmesinin mümkün kılınması, ödeme ve elektronik para kuruluşlarına da para transferine konu müşteri hesapları için IBAN oluşturabilme yetkisi verilmesi, FAST sistemine erişim ve entegrasyonunun mümkün kılınması ve servis bankacılığı modelinin düzenlenmesi ise sektörün önünü açan diğer mevzuatsal gelişmelerden. TCMB tarafından finansal sistemin istikrarının korunması ve tüketici güven endeksinin yükseltilmesi amaçlarına hizmet edecek nitelik taşıyan ve geçen aralık ayında yayımlanan 6493 sayılı kanunun ikincil düzenlemelerinin de hem mali güç ve kurumsallaşma hem de inovasyon bakımından sektörü destekleyeceği şüphesiz.

Türkiye’de öne çıkan finansal teknoloji enstrümanları neler?

Türkiye’de fintek sektörünün öne çıkan enstrümanlarını ödeme ve elektronik para hizmetleri oluşturuyor. Zira üyelerimiz, finansal tabana yayılım noktasında kritik bir görev ifa ederek finansal hizmetlerden yeterince pay alamayanlar başta olmak üzere teknoloji ile buluşturdukları finansal hizmetleri toplumun tüm segmentlerine eriştirme gayreti ile onların hayatlarını?kolaylaştırmak, erişilebilir ve düşük maliyetli çözümler sunmak konusunda efor sarf ediyor ve fintek sektörünün var olan konum ve potansiyelini güçlendiriyor.

2022 beklentileriniz neler?

Sektör oyuncularının girişimcilik potansiyellerine ilaveten, değindiğimiz mevzuatsal gelişmeler ışığında bireylerle buluşturacak karekod ile ödeme, FAST sistemi, açık bankacılık ürünleri gibi diğer enstrümanlar aracılığıyla da 2022 yılının sektör gelişimi açısından son derece olumlu bir yıl olarak kayda geçeceğini öngördüğümüzü belirtmeliyim. ?

Önümüzdeki dönemde Türkiye ve dünyada öne çıkmasını beklediğiniz finansal teknoloji enstrümanları neler olur?

İçinde bulunduğumuz yüzyıl teknoloji çağı olduğundan, her geçen gün, yeni bir teknolojik ürünün geliştirilerek piyasaya sunulmasını beklemenin yanlış olmayacağı kanaatindeyim. Finansal sistemimizin gelişimi noktasında kırılma anlarından birini yaşayacağımızı öngörüyorum. Diğer taraftan, pandemi döneminin de yoğun etkisiyle dijitalleşmeye doğru hızla artan ödeme eğilimi göz önünde bulundurularak yayımlanacak düzenlemelerin yenilikleri destekleyici şekilde oluşturulmaya devam edilmesi halinde ülke olarak finansal sistemin daha da zenginleşip renklendiği, etkin rekabetin yaşandığı ve en nihayetinde birey ve işletmelerin kazanımı ile sonuçlanacak günlerin bizi beklediğini belirtmek sürpriz olmayacaktır.

‘KAMUYA KATKIYA HAZIRIZ’



Fintek sektörünün sorunları ve beklentileri neler?

Sektörün, özellikle rekabetin zenginleştirilmesi ve finansal tabana yayılma alanlarında ülkemize çok önemli kazanımlar sağladığını görüyor ve bununla gurur duyuyoruz. Aldığı?yatırımların büyüklüğü bizi daha da güçlendiriyor ve ilerlediğimiz yolda hızımızı artırmamızı sağladığı gibi, mevzuatsal alanda yaşanan gelişmeler ise yolumuzu aydınlatıyor. Kamu ile ilişkiler noktasında birliğimiz son derece önemli vazifeler ifa ediyor.?En büyük beklentimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de azim ve gayretimizi artırarak tüketicinin nihai faydasına sonuçlanacak; yeniliği destekleyici mahiyette politikaların üzerine inşa edilen bir ekosistemin sürdürülebilmesini mümkün kılmak olup bu noktada kamu otoritelerine her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.