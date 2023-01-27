Tofaş fabrikası yeniden ziyarete açıldı

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:20

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 15:39

Tofaş fabrikası 24 Ocak itibarıyla yeniden halkın ziyaretine açıldı.

Tofaş, 2017 yılında başladığı ve 2020 yılında salgın nedeniyle mecburi ara verdiği halka açık 'Fabrika Gezileri'ni yeniden başlattı.

Sahip olduğu ar-ge ve üretim yetkinlikleri, üretim çeşitliği ile küresel ölçekte örnek fabrikalardan biri olan Tofaş'ın, Bursa'daki halka açık fabrika gezisi ile kalıp, pres, gövde ile montaja kadar tüm süreçler, üretim sırasında sesli rehber eşliğinde izlenebiliyor. Böylelikle, ziyaretçiler bir aracın üretiminin baştan sona tüm evrelerini görme imkânına sahip oluyor.

Gezilere, kurumun resmi web sitesi üzerinden randevu alınarak ve ilave bir başvuru süreci gerekmeden katılım gerçekleştirilebiliyor. Tofaş Fabrika Gezileri bu özellik sayesinde Türkiye otomotiv sektöründe bir ilki de temsil ediyor.

GEZİ SAATLERİ VE ÜCRETLERİ

Ziyarete açık olduğu yaklaşık üç yıl süresince, 4 bin kişinin ziyaret ettiği Tofaş fabrikası, 2023 yılında kapılarını ziyaretçilere, salı günleri, 2'şer seans olacak şekilde açıyor. Fabrika gezisine katılım gerçekleştirmek isteyen otomobil meraklıları, Tofaş'ın web sitesi üzerinden seçtikleri zaman dilimine rezervasyon yapabiliyor. Her seansta 20 kişilik grubun ağırlanabildiği ziyarette, iş güvenliği sebebiyle katılımcıların 13 yaş üzerinde olması gerekiyor. 13-18 yaş arası öğrenciler ise öğretmenleri veya velileri nezaretinde ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor.

Gezi ücreti olarak, Türk Eğitim Vakfı'nın online bağış sistemi üzerinden Tofaş Gezisi Eğitim Fonu'na 25 TL'lik bağış tahsil ediliyor. Tofaş Gezisi Eğitim Fonu altında toplanan bağışlarla TEV tarafından başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği sağlanıyor.