TOGG’dan dikkat çeken paylaşım: ’Bizi izlemeye devam edin’

Türkiye’nin 'yerli' otomobilini imal edecek TOGG’un sosyal medya hesabından Gemlik tesisinde çalışmaların devam ettiğini gösteren bir paylaşım geldi.

İHA
27 Eylül 2021 Pazartesi, 17:00
TOGG’dan dikkat çeken paylaşım: ’Bizi izlemeye devam edin’
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Türkiye’nin yerli otomobilini üretecek TOGG'un (Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Otomobilin üretiminin yapılacağı fabrikanın inşaat sürecinde, çalışmalar planlar doğrultusunda sürüyor. Yapım aşamasında büyük ölçüde ilerleme devam ederken boya tesisi, gövde tesisi, montaj tesisi, enerji tesisi, artıma tesisi, su işleme tesisi ve giriş binası ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı.

"TOGG Gemlik tesisimizdeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin" denilerek paylaşılan görüntülerde fabrikanın giderek yükseldiği görüldü.


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