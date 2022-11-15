TOKİ arsa ve iş yeri başvurusu için son gün

15 Kasım 2022 Salı, 11:09

TOKİ “İlk Evim Arsa” ve TOKİ “İlk İş Yerim” kampanyasının başvuruları sona eriyor. TOKİ arsa ve iş yeri başvurusu 7 Kasım’da sona erecekti ancak başvuru süresi 15 Kasım’a kadar uzatılmıştı. Gün sonuna kadar yurttaşlar başvurularını bankalar üzerinden gerçekleştirebilecek.

TOKİ ARSA VE İŞ YERİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim Projesi e-Devlet başvuruları 14 Kasım Pazartesi günü saat 18.00’de sona erdi.

Banka şubeleri aracılığı ile başvurular ise 15 Kasım 2022 mesai saati bitimine kadar gerçekleştirilebilecek.

TOKİ İŞ YERİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ iş yeri başvuruları, İl Merkezlerinde Halk Bankası, İlçelerde Ziraat Bankası Şubelerinden yapılacaktır.



