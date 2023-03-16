TOKİ İstanbul Tuzla kura çekimi başlıyor

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 10:51

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 10:51

TOKİ kura çekimi bugün İstanbul'un Tuzla ilçesi için gerçekleşecek. Yapılacak olan kura çekimi sonrasında 20 bin 920 konut için hak sahipleri belirlenecek.



TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.



İlk Evim İlk İş Yerim projesinde İstanbul kura çekimi bugün itibarıyla başlıyor. İlk olarak Tuzla’dan başlayacak çekilişler 19 Nisan’a kadar devam edecek. Kura çekilişleri genelde sabah 10.00’dan sonra gerçekleştiriliyor.

TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayınının ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Silivri (Selimpaşa), Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de 16 Mart-19 Nisan'da noter huzurunda çekilecek. Proje kapsamında Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920 konutun kura çekilişine Tuzla Belediyesi ev sahipliği yapacak.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Çekiliş, Tuzla ilçesi ile başlayacak.

İşte ilçe ilçe TOKİ İstanbul kura tarihleri takvimi şöyle:

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut



