TOKİ kura sonuçları, Van Merkez için belli oluyor
TOKİ kura çekimi 12 il için belli oldu. TOKİ kura sonuçları Van Merkez için belli oluyor. TOKİ kura çekimi, www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından canlı izlenebilecek.
Milyonlarca yurttaşın başvuru gerçekleştirdiği TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor.TOKİ kura çekiminin gerçekleştirileceği, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan 12 il için tarih belli oldu. Etap etap gerçekleştirilecek kura çekiminin mart ayına kadar tüm Türkiye için tamamlanacağı açıklandı.
MARDİN VE AĞRI İLE DEVAM EDİYOR
Bakan Kurum'un paylaştığı tabloya göre;
11-12 Kasımda 2 bin 800 konut için Van'da,
13-14-15-16 Kasımda 7 bin 100 konut için Şanlıurfa'da,
15 Kasımda 804 konut için Hakkari'de
16 Kasımda 1250 konut için Bitlis'te kura çekimi yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak.
TOKİ KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Van TOKİ kura çekimi 12 Kasım tarihinde saat 09.00'da başlayacak. TOKİ kura çekimi Van Edremit Nur Tatar Kapalı Spor Salonu’nde yapılacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Duruşma sonrası ilk açıklama
- Müge Anlı'nın programında 'çoklu ilişki' itirafı
- Erzincan'da korkutan deprem
- Cem Özer'den yıllar sonra gelen kavga itirafı
- Rus turistin darbettiği işletmeci yaşamını yitirdi!
- Hapis cezası ve siyasi yasak istemine CHP’lilerden tepki