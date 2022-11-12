TOKİ kura sonuçları, Van Merkez için belli oluyor

12 Kasım 2022 Cumartesi, 10:14

Milyonlarca yurttaşın başvuru gerçekleştirdiği TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimi devam ediyor.TOKİ kura çekiminin gerçekleştirileceği, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini kapsayan 12 il için tarih belli oldu. Etap etap gerçekleştirilecek kura çekiminin mart ayına kadar tüm Türkiye için tamamlanacağı açıklandı.

MARDİN VE AĞRI İLE DEVAM EDİYOR

Bakan Kurum'un paylaştığı tabloya göre;

11-12 Kasımda 2 bin 800 konut için Van'da,

13-14-15-16 Kasımda 7 bin 100 konut için Şanlıurfa'da,

15 Kasımda 804 konut için Hakkari'de

16 Kasımda 1250 konut için Bitlis'te kura çekimi yapılacak. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve canlı yayınlanacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Van TOKİ kura çekimi 12 Kasım tarihinde saat 09.00'da başlayacak. TOKİ kura çekimi Van Edremit Nur Tatar Kapalı Spor Salonu’nde yapılacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.