Toplu iş sözleşmesinde 3. toplantı bugün
Memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında, gözler üçüncü toplantıda. Kamu İşveren Heyeti'nin bugün ikinci teklifini sunması bekleniyor.
Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisinin iki yıllık zam pazarlığında gözler hükümetin ikinci teklifinde.
Toplu sözleşme görüşmesinde hükümet ilk teklifi sundu, Memur-Sen kabul etmedi. Hükümet, Memur-Sen'in 2024'te toplam yüzde 87,8'lik zam teklifine karşın yüzde 24,2'lik bir kümülatif artış talep etmiş oldu. 2025 için ise yüzde 43'lük kümülatif talebe karşı yüzde 11'lik zam teklifi sunuldu.
MEMUR ZAMMI TEKLİFİ NE KADAR?
Hükümetin zam teklifi 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 oldu.
Böylece hükümet, Memur-Sen’in 2024’te toplam yüzde 87,8’lik zam teklifine karşın yüzde 24,2’lik bir kümülatif artış talep etmiş oldu.
Memurları temsilen görüşmelere katılan Memur-Sen ise teklifi kabul etmedi.
SON KARAR 30 AĞUSTOS'A KADAR BELLİ OLACAK
Teklif kabul edilmediği için hükümet bugün ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek.
Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.
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