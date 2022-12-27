Toprak Mahsülleri Ofisi'nde bakliyat kuyruğu: 'Muhtaç edenler utansın’
İzmir Alsancak’taki Toprak Mahsülleri Ofisi satış mağazası önünde yurttaşlar, bakliyat ürünleri için sabah saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluşturdu. Yurttaşlar, Bizi "Bu kuyruklara muhtaç edenler utansın” dedi.
Son dönemde ekonomik kriz ve artan enflasyon karşısında ayakta kalma mücadelesi veren özellikle asgari ücretli çalışanlar ve emekliler, temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorluk çekiyor. Hayat pahalılığı nedeniyle yurttaşlar ucuz ürün kuyruklarında sıra beklemek zorunda kalıyor.
Daha önce yağ kuyruklarının görüldüğü Toprak Mahsülleri Ofisi’nin İzmir Alsancak’taki satış mağazası önünde bu kez bakliyat ürünleri için dün, sabah saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluştu. Bazı ürünler ise bir taneden fazla satılmıyor. Soğuk havaya rağmen saatlerce beklemek zorunda olan bir yurttaş isyanını, “Bu soğukta 2 lira ucuz ürün alabilmek için çaresizlikten bekliyoruz. Bizi bu kuyruklara muhtaç edenler utansın” sözleriyle anlattı.
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