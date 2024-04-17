Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satılıyor

Torunlar GYO TRGYO.IS portföyünde bulunan ve Denizbank tarafından genel müdürlük binası olarak kullanılan Torun Tower Ofis binasının Denizbank'a satışı için ilişkin görüştüğünü duyurdu.

Reuters
Yayınlanma: 17.04.2024 - 13:27
Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satılıyor
Abone Ol google-news

İstanbul Mecidiyeköy'deki Torun Tower Ofis binası Denizbank'a satılıyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bahse konu satış görüşmelerinin kamuya açıklanması hususunun ertelenmiş olduğu belirtilerek, "17.04.2024 tarihi itibarıyla, Denizbank A.Ş., satın alma teklifindeki kısıtlayıcı unsurların sona erdiğini ve gerekli izinlerin alındığı hususunu şirketimize iletmiştir. Denizbank ile şirketimiz arasında, satın alma teklifindeki ticari koşullarda mutabakat sağlanmıştır" denildi.


Torun Tower Ofis haberleri Denizbank haberleri KAP haberleri

İlgili Haberler

Seçil Erzan ve Denizbank'ın alacaklıları artıyor

Seçil Erzan ve Denizbank'ın alacaklıları artıyor
Seçil Erzan olayında Denizbank yetkilileri hakkında suç duyurusu

Seçil Erzan olayında Denizbank yetkilileri hakkında suç duyurusu
Canlı yayında tansiyon yükseldi! Rezan Epözdemir ve Lube Ayar arasında gerilim: 'Denizbank'ın eline tutuşturduğu şeylerle...'

Canlı yayında tansiyon yükseldi! Rezan Epözdemir ve Lube Ayar arasında gerilim: 'Denizbank'ın eline tutuşturduğu şeylerle...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kıyı işgalini belediye bitirdi: İstanbul Galata’daki sahil şeridi özel turlar düzenleyen vapurun yanaşabilmesi için kapatıldı

Kıyı işgalini belediye bitirdi: İstanbul Galata’daki sahil şeridi özel turlar düzenleyen vapurun yanaşabilmesi için kapatıldı
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı!
Union Saint-Gilloise futbolcusu Sadiki'den Fenerbahçe itirafı!

Union Saint-Gilloise futbolcusu Sadiki'den Fenerbahçe itirafı!
Ruhi Çenet yine hacklendi!

Ruhi Çenet yine hacklendi!
Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yaptı!

Bankaya götürdüğü cesetle kredi başvurusu yaptı!
Emine Cin’in katiline ‘haksız tahrik indirimi’ istendi…

Emine Cin’in katiline ‘haksız tahrik indirimi’ istendi…
Pelin Karahan 'Bahar'a geliyor: Rolünün ayrıntıları belli oldu!

Pelin Karahan 'Bahar'a geliyor: Rolünün ayrıntıları belli oldu!
Asker kaçağı Mükremin Gezgin evlilik teklifi aldı!

Asker kaçağı Mükremin Gezgin evlilik teklifi aldı!