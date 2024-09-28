Toyota, Mercedes ve Mazda yaklaşık 150 bin aracını geri çağırıyor

ABD'de üç büyük otomobil üreticisi Toyota, Mercedes ve Mazda yaklaşık 150 bin aracını geri çağırıyor.

Toyota, Mercedes ve Mazda yaklaşık 150 bin aracını geri çağırıyor
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Yayınlanma: 28.09.2024 - 12:09

ABD'de Mazda'nın 77 binden, Toyota'nın 42 binden ve Mercedes-Benz'in 27 binden fazla aracını geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) açıklamasında, Mazda'nın ülkede 77 bin 670 spor aracını, bir kazada ön hava yastıklarının aşırı güçle açılmasına neden olabilecek yazılım hatası nedeniyle geri çağırdığı belirtildi.

TOYOTA'DA FREN SORUNU

NHTSA'nın başka bir açıklamasında, belirli Toyota Corolla Cross Hybrid model araçların fren sistemindeki bir soruna işaret edildi.

Bu nedenle 42 bin 199 otomobilin geri çağırıldığı ifade edilen açıklamada, Toyota bayilerinin ücretsiz olarak sorunun kaynağı olan yazılımı güncelleyeceği bildirildi.

Diğer bir açıklamada da Mercedes-Benz'in de 27 bin 190 aracını geri çağırdığı belirtilerek, motor kontrol ünitesi yazılımının, motorun aşırı ısınmasına veya durmasına neden olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yazılımının bayiler tarafından ücretsiz olarak güncelleneceği aktarıldı.


Etiketler: #toyota #Mercedes-Benz #araç geri çağırma #otomobil

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