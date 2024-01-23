Trafiğe kaydı yapılan araç sayıları açıklandı: O iller şaşırttı...

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:42

Güncelleme: 23.01.2024 - 12:33

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı aralık ayı sonu itibarıyla 28 milyon 740 bin 492 oldu. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,0’ını otomobil, yüzde 17,7’sini motosiklet, yüzde 15,6’sını kamyonet, yüzde 7,6’sını traktör, yüzde 3,3’ünü kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,7’sini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Türkiye İstatistik Müdürlüğü (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü’ne kayıtlı illerde Aralık ayında trafiğe kayıtlı araç sayıları belli oldu. Türkiye’de 2023 yılında 2 milyon 290 bin 280 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Ağrı’da 31 bin 896, Kars’ta 48 bin 257, Iğdır’da 31 bin 682 ve Ardahan’da Aralık ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 19 bin 715 oldu.

Türkiye’de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 artarak 2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 10,9 azalarak 31 bin 721 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış gerçekleşti.