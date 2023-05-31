Tren biletleri, otoyollar, köprüler... Seçim sonrası zam hazırlıkları başladı!

Yayınlanma: 31.05.2023 - 11:42

Güncelleme: 31.05.2023 - 11:48

28 Mayıs’ta sandıktan Cumhur İttifakı’nın adayı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı. HalkTV'den Olcay Aydilek ise yazısında seçim sürecinde verilen vaatleri ve sonrasında yaşanabilecekleri kaleme aldı.

“İktidar eliyle kurulan ve yönlendirilen "tatlı düş" dönemi sona erdi. Türkiye, hızla gerçek gündemine döndü: Ekonomi ve geçim…” ifadelerini kullanan Aydilek “Verme dönemi bitti. Alma, diğer bir deyişle mal ve hizmetlerde zam dönemi başladı. Bu konuda ilk işaret petrol sektöründen geldi. Cuma günü yapılması gereken ancak seçim nedeniyle ertelenen benzin zammı pazartesiyi salıya bağlayan gece pompa satış fiyatlarına yansıtıldı” dedi.

“YÜZDE 15-20 ZAM”

Sırada Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam geleceğini söyleyen Aydilek “TCDD Taşımacılık, YHT biletlerine yüzde 15-20 aralığında zam yapmak üzere çalışmalara başladı. Bu çalışma, kabinenin oluşmasının ardından yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sunulacak. Zammın, kısa sürede uygulamaya girmesi bekleniyor. TCDD Taşımacılık, 2022 yılında YHT biletlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında yüzde 10, Nisan ayında yüzde 15, Haziran ayında yüzde 30 ve Eylül ayında yüzde 10 zam yaptı. TCDD, YHT biletlerine en son bu yıl ocak ayında yüzde 15 zam yaptı. Zamla birlikte İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 215 TL’den 248 TL’ye çıktı” ifadelerini kullandı.

“KISA SÜREDE KÖPRÜ VE OTOYOLLARIN DA DAHİL OLACAĞI KONUŞULUYOR”

Aydilek “Ankara'da, kısa süre içinde zam dalgasına devletin işlettiği köprü ve otoyolların da dahil olacağı konuşuluyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, genelde yılın başında geçiş ücretlerini artırırdı. Bu yıl, zam yapmadı. Seçimin tamamlanmasıyla birlikte zammın önü de açıldı” diye yazdı.