Vergi affı borç yapılandırma için son gün ne zaman? 2023 borç yapılandırma hangi gün bitecek? Vergi borcu ilk taksit ödeme günü ne zaman?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 13:59

Güncelleme: 30.05.2023 - 14:00

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 31 Mayıs'ta sona erecek olan devlete olan borçların yapılandırma başvurusu, bildirim ve beyan süresi uzatıldı.

VERGİ AFFI HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Vergi affı yapılandırma paketi; tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçlarını da kapsıyor. Ayrıca taksitli ödeme seçeneklerinin yanında ana para borçlarına işleyen faizlerin büyük kısmının silinmesi bekleniyor. Düşük tutarlı olan borçların ise komple silinmesi gündeme gelebilir. İlgili maddelerde yer alan azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek.

VERGİ BORCU İLK TAKSİT ÖDEME GÜNÜ NE ZAMAN?

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin bir ay uzatılması kararlaştırıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen süreler ertelendi.

Buna göre, kanun hükümlerinden yararlanmak için vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belediyeler gibi alacakları yapılandırılan idarelere yönelik başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30 Haziran 2023'e (Bu tarih dahil) kadar uzatıldı. Söz konusu süre 31 Mayıs'ta dolacaktı.

Kararla, bu başvuru, bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri ise 31 Temmuz 2023'e (Bu tarih dahil) kadar uzatılmış oldu.

VERGİ BORCU NASIL ÖDENİR?

Mükellefler vergilerini, Başkanlığa ait www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan anlaşmalı bankalardan ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilir.