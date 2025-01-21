Trump koltuğa oturdu altın talebi yükseldi: Yüksek artış bekleniyor!

Yayınlanma: 21.01.2025 - 09:59

Güncelleme: 21.01.2025 - 09:59

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasıyla birlikte yaptığı açıklamalar ve imzaladığı kararnamelere rağmen, politikalarındaki belirsizlik tam anlamıyla giderilmiş değil.

EK GÜMRÜK TARİFELERİ VE ÇİN'E YÖNELİK ADIMLAR

Kanada ve Meksika'ya 1 Şubat'tan itibaren uygulanması planlanan ek gümrük tarifeleri açıklanırken, Çin'e yönelik herhangi bir somut adım atılmaması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini destekliyor.

ALTIN YATIRIMCILAR İÇİN HÂLÂ CAZİP

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Mevcut karmaşık dinamikler altın fiyatlarını güçlü tutuyor. Altının, yatırımcılar için cazip bir hedge aracı olmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Şu an için 2 bin 720 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak izlenmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM

Trump'ın açıklamaları ABD dolarını güçlendirse de, ons altın fiyatları 2 bin 727 dolara kadar yükseldi. Şu an itibarıyla yüzde 0,61 artışla 2 bin 725 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLERDEN FİYAT TAHMİNLERİ

Analistler, ons altının 2 bin 728 dolar direncini test etmesini beklerken, bu seviyenin aşılması durumunda fiyatların 2 bin 754 dolara kadar yükselebileceğini belirtiyor. Destek noktaları ise 2 bin 711 ve 2 bin 684 dolar olarak izleniyor.