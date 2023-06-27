TÜGEM Başkanı anlattı: Faiz kararı konut fiyatlarını nasıl etkileyecek?

Yayınlanma: 27.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.06.2023 - 07:00

Merkez Bankası’nın 27 ay aradan sonra faizleri tarihi bir seviye olan 650 baz puan düzeyinde artırması sonrası gözler kararın günlük yaşantıya etkilerinin ne olacağına çevrildi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, faiz kararının konut kredilerine bir etkisinin olmasını beklemediklerini açıkladı.

“KONUT FAİZLERİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUM”

Döviz kurunda yaşanan yükselişin konut fiyatlarına etkisini değerlendiren TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, “Özellikle artan döviz kuru sonrası fiyatları TL de kalan ve fırsat beklenen bazı gayrimenkuller için alım imkanı doğdu” diye konuştu.

650 baz puanlık faiz artışının kredi oranlarına önemli bir yansıması olmayacağını söyleyen Akdoğan, “Faizin merkez bankası öncesinde zaten piyasalarda daha yüksek sevilerde uygulanması nedeniyle bu dönem önemli bir değişiklik beklemiyoruz” dedi.