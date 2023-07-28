Son Dakika... TÜİK açıkladı: Ekonomik güven dört ayın en düşük seviyesinde

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi haziran ayında 101,1 iken temmuz ayında gerileyerek 99,3 değerini aldı. Böylece veri dört ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:26
Son Dakika... TÜİK açıkladı: Ekonomik güven dört ayın en düşük seviyesinde
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz 2023 verilerini yayımladı.

Ekonomik güven endeksi haziran ayında 101,1 iken, temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı.

Bir önceki aya göre temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında azalarak 80,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,8 oranında azalarak 104,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında azalarak 117,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak 114,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 88,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

 


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