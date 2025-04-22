TÜİK açıkladı: Seyahat amaçları ve harcamalar değişti!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 10:43

Güncelleme: 22.04.2025 - 10:43

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 yılı 4. çeyreğinde yurtiçinde ikamet eden 9 milyon 528 bin kişi seyahate çıktı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre seyahate çıkan kişi sayısında yüzde 0,4’lük bir azalma yaşansa da, toplam geceleme sayısı 76 milyon 576 bin ile önemli bir seviyeye ulaştı. Ortalama geceleme süresi ise 6,7 gece olarak hesaplandı.

YILLIK SEYAHAT SAYISI VE HARCAMALAR ARTIŞ GÖSTERDİ

2024 yılı boyunca yurtiçindeki seyahat sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 8,7 artarak 66 milyon 836 bin olarak gerçekleşti. Seyahate çıkanların geceleme sayısı ise yüzde 2,3 artarak 484 milyon 141 bin gecelemeye ulaştı. Seyahate çıkanlar toplamda 66 milyar 40 milyon 991 bin TL harcama yaptı. Bu harcamaların büyük bir kısmı, kişisel harcamalardan oluştu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 759 TL olarak belirlendi.

SEYAHAT HARCAMALARINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

2024 yılı 4. çeyreğinde, yurtiçindeki seyahatlerde yapılan toplam harcama bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,4 artarak 66 milyar 40 milyon 991 bin TL'ye çıktı. Harcamaların yüzde 93’ü kişisel harcamalardan, yüzde 7’si ise paket tur harcamalarından oluştu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 759 TL oldu.

SEYAHAT HARCAMA TÜRLERİNİN DAĞILIMI

4. çeyrekte, en fazla harcama yapılan kategori yüzde 33,8 ile yeme ve içme harcamaları olurken, yüzde 27,7 ile ulaştırma harcamaları ve yüzde 12,1 ile konaklama harcamaları takip etti. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, yeme ve içme harcamalarında yüzde 61,4, ulaştırma harcamalarında yüzde 33,6 ve konaklama harcamalarında yüzde 50,3'lük bir artış gözlendi.

4. çeyrekte seyahate çıkma amacında en yüksek oran, yüzde 63,1 ile yakınları ziyaret etmekti. İkinci sırada yüzde 25,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 6,5 ile "sağlık" amacıyla seyahatler yer aldı. Yıllık değerlendirmede ise en fazla seyahat amacı yüzde 57,2 ile yakınları ziyaret olurken, gezi, eğlence ve tatil yüzde 35,3 ile ikinci sırada yer aldı.

EN ÇOK AKRABA EVİNDE KONAKLANDI

4. çeyrekte seyahate çıkanlar, en çok "arkadaş veya akraba evinde" konakladı. 53 milyon 250 bin geceleme ile bu konaklama türü ilk sırada yer aldı. Konaklama türlerine göre ikinci sırada 13 milyon 292 bin geceleme ile "kendi evi", üçüncü sırada ise 5 milyon 218 bin geceleme ile "otel" yer aldı. Yıllık bazda da en fazla konaklanan yerler, 328 milyon 972 bin geceleme ile "arkadaş veya akraba evleri", 77 milyon 911 bin geceleme ile "kendi evleri" ve 44 milyon 516 bin geceleme ile "oteller" oldu.