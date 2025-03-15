TÜİK açıkladı: Hizmet üretim endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu hizmet üretim endeksinin, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttığını açıkladı.

TÜİK açıkladı: Hizmet üretim endeksi arttı
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İHA
Yayınlanma: 15.03.2025 - 15:57

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre hizmet üretim endeksi, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,6 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,9 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 8,2 arttı.

AYLIK YÜZDE 2,5 ARTIŞ

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,9 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 12,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,7 arttı.


Etiketler: #tüik #hizmet üretim endeksi

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