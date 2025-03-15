TÜİK açıkladı: Hizmet üretim endeksi arttı
Türkiye İstatistik Kurumu hizmet üretim endeksinin, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttığını açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre hizmet üretim endeksi, 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,6 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,9 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 8,2 arttı.
AYLIK YÜZDE 2,5 ARTIŞ
Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,9 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 12,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,7 arttı.
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