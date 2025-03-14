TÜİK açıkladı: Hizmet üretiminde artış sürüyor!

Türkiye İstatistik Kurumu 'Hizmet Üretim Endeksi' raporunu yayımladı. Yayımlanan verilere göre hizmet üretim endeksinde 2025 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artış gözlemlendi.

TÜİK açıkladı: Hizmet üretiminde artış sürüyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:00

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Hizmet Üretim Endeksi' raporunu yayımladı. Hizmet üretim endeksi 2025 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,0 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,2 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 9,6 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 9,9 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 8,9 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,0 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 8,2 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ ARTIŞ GÖSTERDİ

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,4 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,9 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 12,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 4,7 arttı.


Etiketler: #tüik #hizmet üretim endeksi

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