TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısında artış!
Türkiye İstatistik Kurumu 'Ücretli Çalışan İstatistikleri' raporunu yayımladı. Yayımlanan verilere göre ücretli çalışan sayısında ocak ayında artış gözlemlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Ücretli Çalışan İstatistikleri' raporunu yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 73 bin 564 kişi iken, 2025 yılı Ocak ayında 15 milyon 407 bin 625 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 6,4 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,5 arttı.
ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.
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