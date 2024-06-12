TÜİK açıkladı: İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 71,80 arttı

İnşaat maliyet endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71,8 arttı. Böylelikle Şubat 2023'ten bu yana inşaat maliyetlerinde en hızlı yıllık artış kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:35
TÜİK açıkladı: İnşaat maliyeti bir yılda yüzde 71,80 arttı
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TÜİK, nisan ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,80 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,71, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 57,21 arttı, işçilik endeksi yüzde 109,73 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,77, işçilik endeksi yüzde 0,99 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 55,12, işçilik endeksi yüzde 109,13 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,52, işçilik endeksi yüzde 1,01 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 63,94, işçilik endeksi yüzde 111,96 arttı.


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