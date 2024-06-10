Orhan Pamuk, Beyoğlu'ndaki 'kaçak inşaatla' mücadele ediyor

Yayınlanma: 10.06.2024 - 18:06

Güncelleme: 10.06.2024 - 18:10

BirGün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberine göre, Pamuk, 24 Ocak 2024 tarihinde avukatı aracılığıyla Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede, Kılıçali Mahallesi'nde yer alan inşaatın imar mevzuatına, plan notlarına ve 2863 Sayılı Kanun'a aykırı olduğunu belirtti.

Pamuk, dilekçesinde, inşaatın usulsüzlüklerinin tespit edilmesi ve buna göre gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

AÇIKLAMA GELMEDİ

Ayrıca, Pamuk aynı inşaat için İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne de başvurdu. Kurul, inşaatın hızlı bir şekilde kontrol edileceğini ifade etti.

Pamuk'un avukatlığını üstlenen hukuk bürosu ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.