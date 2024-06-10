Orhan Pamuk, Beyoğlu'ndaki 'kaçak inşaatla' mücadele ediyor
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un Beyoğlu’nda 'kaçak olduğunu' ifade ettiği inşaat için mücadele ettiği öğrenildi. Pamuk inşaat ile ilgili şikayette bulunarak Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü ve İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne dilekçe sundu. Pamuk, bu inşaatın durdurulmasını ve ruhsatının iptal edilmesini talep etti.
BirGün Gazetesi'nden İsmail Arı'nın haberine göre, Pamuk, 24 Ocak 2024 tarihinde avukatı aracılığıyla Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü'ne verdiği dilekçede, Kılıçali Mahallesi'nde yer alan inşaatın imar mevzuatına, plan notlarına ve 2863 Sayılı Kanun'a aykırı olduğunu belirtti.
Pamuk, dilekçesinde, inşaatın usulsüzlüklerinin tespit edilmesi ve buna göre gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
AÇIKLAMA GELMEDİ
Ayrıca, Pamuk aynı inşaat için İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne de başvurdu. Kurul, inşaatın hızlı bir şekilde kontrol edileceğini ifade etti.
Pamuk'un avukatlığını üstlenen hukuk bürosu ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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