TÜİK açıkladı: Ocak ayında süt üretimi arttı beyaz et üretimi azaldı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:43

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 10:46

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Ocak ayına ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimini açıkladı.

Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplaVerilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)nan inek sütü miktarı, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 arttı.

Süt üreticisi litre başına zarar ettiği için hayvanlarını kesime gönderirken TÜİK, süt üretiminin arttığını duyurdu.

Bir önceki ay 795 bin 383 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı ocak ayında yüzde 9,9 artarak 873 bin 974 ton oldu.

TEREYAĞI ÜRETİMİ AZALDI

Bir önceki ay 134 bin 216 ton olan içme sütü üretimi ocak ayında yüzde 8,1 artarak 145 bin 104 ton olarak gerçekleşti.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 17,2, ayran üretimi yüzde 13,1, içme sütü üretimi yüzde 9,3 ve yoğurt üretimi yüzde 5,8 artarken; tereyağı üretimi yüzde 17,3 azaldı.

TAVUK ETİ VE YUMURTASINDA DÜŞÜŞ

Öte yandan, TÜİK’in bugün açıkladığı bir diğer veri ise Kümes Hayvancılığı Üretimi oldu.

Buna göre, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,3 artarken; tavuk eti üretimi yüzde 3,8, kesilen tavuk sayısı yüzde 6 ve hindi eti üretimi yüzde 16,2 azaldı.

Bir önceki ay 201 bin 123 ton olan tavuk eti üretimi ocak ayında yüzde 4,6 azalarak 191 bin 807 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 745 milyon 979 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ocak ayında yüzde 1,1 azalarak 1 milyar 727 milyon 224 bin adet oldu.