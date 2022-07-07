TÜİK açıkladı: Toplanan inek sütü miktarı azaldı

07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:40

TÜİK tarfından paylaşılan verilere göre mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan ayran üretimi yüzde 36.6, tereyağı üretimi yüzde 8.3, içme sütü üretimi yüzde 6.2, yoğurt üretimi yüzde 5.9 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 3.6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1.6 azaldı.

SÜT MİKTARI AZALDI

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 41.2, ayran üretimi yüzde 30.7, yoğurt üretimi yüzde 4.1 artarken; içme sütü üretimi yüzde 6.5, inek peyniri üretimi yüzde 5.2 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 2.8 azaldı.



