TÜİK açıkladı: Toplanan inek sütü miktarı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2022 süt ve süt ürünleri üretimi verilerini yayımladı yayımlanan verilerde inek sütü miktarının azalması dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 10:40
TÜİK açıkladı: Toplanan inek sütü miktarı azaldı
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TÜİK tarfından paylaşılan verilere göre mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan ayran üretimi yüzde 36.6, tereyağı üretimi yüzde 8.3, içme sütü üretimi yüzde 6.2, yoğurt üretimi yüzde 5.9 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 3.6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 1.6 azaldı.

SÜT MİKTARI AZALDI

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 41.2, ayran üretimi yüzde 30.7, yoğurt üretimi yüzde 4.1 artarken; içme sütü üretimi yüzde 6.5, inek peyniri üretimi yüzde 5.2 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 2.8 azaldı.



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