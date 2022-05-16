TÜİK dış ticaret endekslerini açıkladı!

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:07

TÜİK bugün, 'Dış Ticaret Endeksleri' verilerini yayımladı. Yayımlanan endekste ihracat birim değer endeksinin ve ihracat miktar endeksinin arttığı kaydedildi.

İHRACAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 10,7 ARTTI

İhracat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,0, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,8, yakıtlarda yüzde 79,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 arttı.

İhracat birim değer endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 9,4 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %8,2 ARTTI

İhracat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8, yakıtlarda yüzde 32,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,7 arttı.

İhracat miktar endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 10,4 arttı.

İHRACAT BİRİM DEĞER VE MİKTAR ENDEKSLERİ, MART 2022:

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 33,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,2, yakıtlarda yüzde 174,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde10,1 arttı.

İthalat birim değer endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre yüzde 37,1 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %2,2 AZALDI

İthalat miktar endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,2 ve yakıtlarda yüzde 7,1 azalırken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 arttı.

İthalat miktar endeksi 2022 yılı birinci çeyrekte bir önceki yılın birinci çeyreğine göre %3,6 arttı.

DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ, MART 2022

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Şubat ayında 150,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 3,9 azalarak, 2022 Mart ayında 144,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Mart ayında 142,8 olan ihracat miktar endeksyüzde 8,2 artarak, 2022 Mart ayında 154,5 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 4,2 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Şubat ayında 114,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,2 azalarak, 2022 Mart ayında 109,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Mart ayında 115,6 olan ithalat miktar endeksi yüzde 2,2 azalarak, 2022 Mart ayında 113,1 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI MART AYINDA 75,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Mart ayında 91,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15,7 puan azalarak, 2022 yılı Mart ayında 75,3 oldu.

Dış ticaret haddi, 2022 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azalarak 74,9 oldu.