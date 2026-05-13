TÜİK dış ticaret verilerini açıkladı: İhracat azalırken ithalat artmaya devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı 2026 yılı mart ayı dış ticaret endekslerine göre, ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,3 yükseldi.

Alt kalemlerde gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,4, yakıtlarda yüzde 33,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,2 artış gerçekleşti.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 16,7 GERİLEDİ

İhracat miktar endeksi mart ayında yıllık bazda yüzde 16,7 düştü.

Bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,7, ham maddelerde yüzde 7,4, yakıtlarda yüzde 23,5 ve imalat sanayinde yüzde 14,8 azalış görüldü.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 6,3 YÜKSELDİ

İthalat birim değer endeksi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 arttı.

Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6, ham maddelerde yüzde 1 ve imalat sanayinde yüzde 4,9 artış kaydedildi. Yakıtlar kaleminde ise yüzde 2,7 düşüş gerçekleşti.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,8 ARTTI

İthalat miktar endeksi mart ayında yıllık bazda yüzde 1,8 artış gösterdi.

Alt kalemlerde gıda, içecek ve tütünde yüzde 20,7, ham maddelerde yüzde 8,7 ve imalat sanayinde yüzde 5,4 artış yaşandı. Yakıtlarda ise yüzde 0,5 gerileme görüldü.

ARINDIRILMIŞ İHRACAT ENDEKSİ DÜŞTÜ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, şubat ayında 138,2 seviyesindeyken martta yüzde 4,7 azalarak 131,7’ye indi.

Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise endeks, Mart 2025’te 170,8 seviyesindeyken Mart 2026’da yüzde 18,3 düşüşle 139,5 olarak hesaplandı.

İTHALATTA ARTIŞ SÜRDÜ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi, şubatta 128,1 iken martta yüzde 2,5 artarak 131,3’e çıktı.

Takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi ise Mart 2025’te 136,2 iken Mart 2026’da yüzde 0,3 artışla 136,6 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 92,5’E YÜKSELDİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, Mart 2025’te 87,6 seviyesindeyken 4,9 puan artışla Mart 2026’da 92,5 olarak gerçekleşti.