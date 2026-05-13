TÜİK süt ve kümes hayvancılığı verilerini açıkladı: Yumurtada dev artış, sütte sınırlı düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mart ayı süt ve süt ürünleri üretimi verilerine göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azalarak 1 milyon 7 bin 179 ton oldu.

Ocak-mart döneminde ise toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 geriledi.

Bir önceki ay 888 bin 262 ton olan toplanan inek sütü miktarı, mart ayında yüzde 13,4 artış gösterdi.

SÜT ÜRÜNLERİNDE GENEL ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 3,1 arttı.

Ayran ve kefir üretimi yüzde 19,2, yoğurt üretimi yüzde 9,6, içme sütü üretimi yüzde 10,5 artış kaydetti. Tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 1,3 azaldı.

Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre inek peyniri üretimi yüzde 2,7, ayran ve kefir üretimi yüzde 10,8, yoğurt üretimi yüzde 10,3, içme sütü üretimi yüzde 6,4 arttı. Tereyağı ve sadeyağ üretiminde ise yüzde 0,2 düşüş gerçekleşti.

Bir önceki ay 138 bin 131 ton olan içme sütü üretimi martta yüzde 19 artarak 164 bin 354 ton olarak kaydedildi.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ 232 BİN 63 TON OLDU

TÜİK’in kümes hayvancılığı üretimi verilerine göre mart ayında tavuk eti üretimi 232 bin 63 ton olarak gerçekleşti.

Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 artışa işaret etti.

Ocak-mart döneminde tavuk eti üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 698 bin 650 tona ulaştı.

Bir önceki ay 227 bin 793 ton olan tavuk eti üretimi mart ayında yüzde 1,9 arttı.

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİNDE ÇİFT HANELİ ARTIŞ

Mart ayında tavuk yumurtası üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 artarak 1 milyar 920 milyon 705 bin adet oldu.

Ocak-mart döneminde ise üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artış göstererek 5 milyar 643 milyon 506 bin adede çıktı.

Bir önceki ay 1 milyar 820 milyon 502 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi, mart ayında yüzde 5,5 yükseldi.

KESİLEN TAVUK SAYISI ARTTI

Mart ayında kesilen tavuk sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak 127 milyon 7 bin oldu.

Ocak-mart döneminde kesilen tavuk sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artışla 376 milyon 840 bine ulaştı.