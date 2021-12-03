TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: Enflasyon nedir?
TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan enflasyon verileri yurttaşların "Enflasyon nedir" sorusunu sormalarına sebep oldu.
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyatları, kasım ayında aylık bazda yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,89'den yüzde 21,31'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.
Tüketici fiyatları, kasım ayında aylık bazda yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 19,89'den yüzde 21,31'e yükseldi.
ENFLASYON NEDİR?
Her geçen gün artan fiyatlar ve TÜİK'in aylık enflasyon açıklamaları sonrasında ekranlarda analiz yapan ekonomistlerin sık sık kullandığı "Enflasyon" teriminin ne olduğu merak ediliyor.
Peki enflasyon nedir?
ENFLASYON
Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Nominal (sayısal) millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına (gerçek millî gelire) nazaran artması yani şişmesi demektir.
Enflasyon arttıkça fiyatlar sürekli artar. Alım gücü düşer.
Alım gücü düştüğünde yurttaşların yaşadığı ekonomik sorunlar artar.
Enflasyon, ekonomide istikrarlı ve hissedilir bir fiyat artışı durumunu ifade eden kavramdır.
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