TÜİK GSYH verilerini açıkladı: En yüksek gelire sahip il hangisi?

Yayınlanma: 12.12.2024 - 13:45

Güncelleme: 12.12.2024 - 13:45

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin İl Bazında GSYH verilerini paylaştı. Verilere göre, İstanbul, 8 trilyon 60 milyar TL'lik katkısı ile toplam GSYH’nın yüzde 30,4'ünü oluşturdu. Ankara, 2,5 trilyon TL ile ikinci, İzmir ise 1,6 trilyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

En fazla GSYH üreten ilk 5 il, Türkiye’nin toplam üretiminin yüzde 54,02’sini oluşturdu. Diğer taraftan, Tunceli, Ardahan ve Bayburt illeri en düşük GSYH’yi elde etti. Tunceli 22,1 milyar TL, Ardahan 19,4 milyar TL ve Bayburt ise 13,2 milyar TL'lik üretim yaptı.

Kişi başına GSYH Türkiye genelinde 13 bin 243 dolar olurken, İstanbul 21 bin 741 dolarla ilk sırayı aldı. Kocaeli ise 21 bin 985 dolar ile ikinci sırada yer aldı. Van ve Şanlıurfa'nın kişi başı geliri ise sırasıyla 4 bin 589 dolar ve 4 bin 971 dolar oldu.

İstanbul, bilgi iletişim faaliyetlerinden yüzde 64,8, finans ve sigorta sektörlerinden ise yüzde 62,5 pay aldı. Türkiye’nin 2023 yılı GSYH büyümesine İstanbul, 5,11 puanlık katkı sağladı.

Kişi Başına GSYH Sıralaması (TL):

Kocaeli: 516 bin 460 TL

İstanbul: 510 bin 733 TL

Ankara: 438 bin 242 TL

Kişi Başına GSYH’nın En Düşük Olduğu İller (TL):

Van: 108 bin 21 TL

Ağrı: 110 bin 553 TL

Şanlıurfa: 116 bin 767 TL