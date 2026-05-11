TÜİK iki kritik veri açıkladı: Mart ayı ticaret bilançosu netleşti

11.05.2026 10:24:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
TÜİK’in mart ayı verilerine göre ticaret satış hacmi ve toplam ciro artış gösterdi. Perakende satış hacmindeki güçlü yükseliş dikkat çekerken, toplam ciroda yıllık artış yüzde 34,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı mart ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi ile Ciro Endeksleri verilerini yayımladı. Açıklanan verilere göre ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 1,7 artarken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 21,2 yükseldi.

PERAKENDE SATIŞ HACMİNDE YILLIK YÜZDE 21,2 ARTIŞ

Ticaret satış hacmi (2021=100), 2026 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına yönelik satış hacmi yüzde 10,3 azaldı. Toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi yüzde 21,2 artış gösterdi.

AYLIK BAZDA DA YÜKSELİŞ SÜRDÜ

Ticaret satış hacmi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı.

Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımına yönelik satış hacmi yüzde 2,9 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 2,4 arttı. Perakende ticaret satış hacmi ise aylık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 34,6 ARTTI

TÜİK’in yayımladığı Ciro Endeksleri verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2026 yılı mart ayında yıllık yüzde 34,6 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 33,2, inşaat ciro endeksi yüzde 22,0, ticaret ciro endeksi yüzde 35,9 ve hizmet ciro endeksi yüzde 36,5 artış kaydetti.

AYLIK CİRO ARTIŞI YÜZDE 4,4 OLDU

Toplam ciro endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 4,4 yükseldi.

Aylık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 0,9 azaldı. Ticaret ciro endeksi yüzde 4,9, hizmet ciro endeksi ise yüzde 2,8 artış gösterdi.

