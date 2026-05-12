TÜİK Mart 2026 bilançosunu paylaştı: İnşaat maliyetlerinde yıllık artış sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemine ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre inşaat maliyetleri hem aylık hem de yıllık bazda artış göstermeye devam etti.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Mart 2026’da inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,76 arttı. Yıllık bazda artış ise yüzde 27,24 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 3,50, işçilik endeksi ise yüzde 1,54 arttı. Yıllık değişimde ise malzeme endeksi yüzde 25,61, işçilik endeksi yüzde 30,07 yükseldi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ YILLIK YÜZDE 26,26 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi Mart 2026’da aylık yüzde 1,89 artarken, yıllık bazda yüzde 26,26 yükseldi.

Bu kalemde malzeme endeksi aylık yüzde 2,23, işçilik endeksi yüzde 1,33 arttı. Yıllık verilerde ise malzeme endeksi yüzde 24,17, işçilik endeksi yüzde 29,76 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILARDA DAHA YÜKSEK ARTIŞ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mart ayında daha sert bir artış gösterdi. Endeks aylık yüzde 5,63, yıllık ise yüzde 30,46 arttı.

Bu grupta malzeme endeksi aylık yüzde 7,48, işçilik endeksi yüzde 2,28 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 30,09, işçilik endeksi yüzde 31,16 artış kaydetti.