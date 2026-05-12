Cumhuriyet Gazetesi Logo
TÜİK Mart 2026 bilançosunu paylaştı: İnşaat maliyetlerinde yıllık artış sürüyor

TÜİK Mart 2026 bilançosunu paylaştı: İnşaat maliyetlerinde yıllık artış sürüyor

12.05.2026 10:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
TÜİK Mart 2026 bilançosunu paylaştı: İnşaat maliyetlerinde yıllık artış sürüyor

TÜİK’in Mart 2026 verilerine göre inşaat maliyetleri yükselişini sürdürdü. Özellikle bina dışı yapılardaki maliyet artışının sektör üzerindeki finansal baskının daha da ağırlaştığını ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2026 dönemine ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Verilere göre inşaat maliyetleri hem aylık hem de yıllık bazda artış göstermeye devam etti.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Mart 2026’da inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,76 arttı. Yıllık bazda artış ise yüzde 27,24 olarak kaydedildi.

Aynı dönemde malzeme endeksi aylık yüzde 3,50, işçilik endeksi ise yüzde 1,54 arttı. Yıllık değişimde ise malzeme endeksi yüzde 25,61, işçilik endeksi yüzde 30,07 yükseldi.

BİNA İNŞAATI MALİYETLERİ YILLIK YÜZDE 26,26 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi Mart 2026’da aylık yüzde 1,89 artarken, yıllık bazda yüzde 26,26 yükseldi.

Bu kalemde malzeme endeksi aylık yüzde 2,23, işçilik endeksi yüzde 1,33 arttı. Yıllık verilerde ise malzeme endeksi yüzde 24,17, işçilik endeksi yüzde 29,76 artış gösterdi.

BİNA DIŞI YAPILARDA DAHA YÜKSEK ARTIŞ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi mart ayında daha sert bir artış gösterdi. Endeks aylık yüzde 5,63, yıllık ise yüzde 30,46 arttı.

Bu grupta malzeme endeksi aylık yüzde 7,48, işçilik endeksi yüzde 2,28 yükseldi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 30,09, işçilik endeksi yüzde 31,16 artış kaydetti.

İlgili Konular: #tüik #inşaat maliyet endeksi

İlgili Haberler

Türkiye sefalet endeksinde dünya üçüncüsü: Bilal Erdoğan'a göre sorun 'tembellik'
Türkiye sefalet endeksinde dünya üçüncüsü: Bilal Erdoğan'a göre sorun 'tembellik' AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, EYT'yi toplumu tembelliğe iten bir "tehdit" olarak niteleyip 45 yaşında emekli maaşı beklenmesini eleştirirken Amerika'dan çalışma örnekleri verdi. Sefalet endeksinde zirveye yaklaşan Türkiye'de çalışan emekli sayısının rekor kırdığı bir dönemde gelen bu sözler, geçim tartışmalarını alevlendirdi.
Motorin fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyat listesi
Motorin fiyatlarına zam geldi: İşte güncel fiyat listesi Motorin fiyatlarına gelen zammın ardından 12 Mayıs itibarıyla güncel akaryakıt listesi netleşti. İstanbul’da 67 TL’yi aşan motorin litre fiyatı ve büyükşehirlerdeki yeni pompa rakamları, araç sahiplerinin maliyet hesaplarını bir kez daha değiştirdi. Peki, akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam geldi? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte yeni fiyat listesi...
Türkiye'nin portresi değişiyor: Geniş aile kavramı tarih oluyor
Türkiye'nin portresi değişiyor: Geniş aile kavramı tarih oluyor TÜİK’in 2025 verileri Türkiye’de ortalama hane büyüklüğünün 3,08 kişiye gerilediğini ve tek kişilik hanelerin oranının yüzde 20,5’e yükseldiğini ortaya koydu. Geniş aile yapısının yerini almaya başlayan tek kişilik ve tek ebeveynli hanelerdeki artış, toplumsal yapıdaki köklü değişimi bir kez daha tescilledi.