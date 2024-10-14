Tüketici dernekleri, böyle bir uygulama Meclis’ten geçerse dava edeceklerini söyledi: ‘Vergi’ mahkeme yolunda

Yayınlanma: 14.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.10.2024 - 04:00

Her fırsatta çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi toplama vaatlerinde bulunan ekonomi yönetimi, krizin yükünü bir kez daha orta gelirlinin sırtına yıkma peşinde. Piyasalara güven vermeye çalışan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen ay “Yeni vergi paketi çalışmamız yok” dese de iktidar yeni vergi paketini Meclis’e getirdi. Bu pakette en çok tepki çeken yeni “vergi” ise 100 bin liranın üstünde limiti olan kredi kartlarından alınması planlanan 750 TL oldu. Türkiye’de yaklaşık 62 milyon kredi kartının bu dilime girdiği ve bu yolla 46 milyar TL’den fazla gelir elde edileceği düşünülüyor.

YALAN SÖYLÜYORLAR

İktidar, bu tutarın savunma sanayi fonuna aktarılacağını belirtirken tüketici dernekleri, “Bu fon bütçeye aktarılabiliyor. Kaldı ki yapılmamış harcamadan vergi almak anayasaya aykırıdır. Bu yasa geçerse mahkemeye gideceğiz” dedi. Yoksulluk sınırının 70 bin TL olduğunu hatırlatan ekonomistler ise “100 bin TL üstüne vergi getirmek yükü yine orta sınıfa yükler” diye konuştu.

Böyle bir verginin anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, tasarı Meclis’ten geçerse dava açacaklarını söyledi. Vergi hukukunun bütün ilkelerinin ayaklar altına alındığını söyleyen Deniz, “Paraları kalmadığı için vatan, millet, bayrak edebiyatıyla para toplamaya çalışıyorlar. Paranın bütçeye gitmeyeceğini söylüyorlar ama Savunma Sanayii Fonu’ndan bütçeye para aktarılabiliyor. Yalan söylüyorlar” diye konuştu.

Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal da düzenlemeye dava açacaklarını belirtti. Koçal, “Bu bir deli dumrul hikâyesidir. Ne vergi ne katkı payı bunun adı resmen haraçtır. İnsanlar zaten bu kartlara mahkûm edildi. Her kartta 100 bin lira limit var zaten. Paranın alım gücü düştüğü için 100 bin lira özel ve seçkin bir grubun kullandığı limit değil. Savunma sanayiye para lazımsa ülkenin kaynakları kime sunuluyorsa ondan alınsın. Yoksulluk sınırındaki insanlardan bu katkının alınması yanlıştır. Kaynak yok demeyin, var biliyoruz doğru harcamıyorsunuz. Yap-işlet-devret projelerine ne paralar harcandığını hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

ŞİMŞEK’E GÜVEN KALMIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in daha bir ay önce “Yeni vergi paketi çalışmamız yok” açıklamasını hatırlatan Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise şunları söyledi:

“Hemen ardından bu paket geldi. Zaten güven yoktu iyice çöktü. Şimşek’in güvenilirliği de düşüyor. Bunun yanı sıra gelen vergide bir adalet yok. 100 bin TL kartı olan da aynı parayı ödeyecek 5 milyon TL olan da. 2 milyon TL’ye araba alan da aynı parayı ödeyecek 20 milyon TL’ye alan da. Nerede kaldı sizin ‘Çok kazanandan çok az kazanandan az vergi’ söyleminiz?”

Vergi paketini değerlendiren TEPAV direktörü Dr. Burcu Aydın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bütçe disiplinini sağlamak için 2000’lerde kaldırdığımız fonlara geri dönüş” dedi. Ekonomist Mahfi Eğilmez de bu paketi değerlendirdiği sosyal medya hesabı paylaşımında “Bilimden uzaklaştıkça feci bir kavram kargaşasının içine giriyoruz” ifadelerini kullandı.