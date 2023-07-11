Tüketici Hakları Derneği’nden vergi ve fiyat artışları tepkisi

Ankara'da toplanan Tüketici Hakları Derneği üyeleri, vergi ve fiyat artışlarına tepki gösterdi. Dernek başkanı Turhan Çakar, tüketicilerin ezici çoğunluğunun beslenme ve barınma gibi en temel gereksinimlerini karşılayamaz duruma düşürüldüğüne dikkat çekti.

DHA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:39
Tüketici Hakları Derneği’nden vergi ve fiyat artışları tepkisi
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Ankara’da Tüketici Hakları Derneği üyeleri basın açıklaması yapıp, vergi ve fiyat artışlarına tepki gösterdi.

Çankaya’da bulunan dernek ofisi önünde toplanan yaklaşık 50 kişi, ‘Bilinçli tüketici örgütlü tüketicidir’, ‘Tüketicilerin sosyal yaşamı bitirildi’, ‘Bu düzen acilen değişmeli’ yazılı pankart ve dövizler taşıyıp, sloganlar attı.

EZİCİ ÇOĞUNLUĞU EN TEMEL GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAYAMIYOR

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, son 1 yılda tüketicilerin satın alma güçlerinin çok düştüğüne dikkat çekerek “Tüketicilerin ezici çoğunluğu beslenme ve barınma gibi en temel gereksinimlerini karşılayamaz duruma düşürüldü” dedi.

“Tüketicilerin çoğunluğu yeterli ve dengeli beslenmekten yoksun bırakıldı” diyen Çakar, şöyle devam etti:

“Tüketicilerin mahkum edildiği ekonomik sıkıntılar, sosyal yaşamlarını ve sosyal ilişkilerini bitirmiştir. Mevcut ekonomik ve sosyal politikalar, ücret ve istihdam politikaları, vergi ve fiyat politikaları, acilen halkın, tüketicinin, emeklinin, emekçinin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayanların lehine değiştirilmelidir.”


Tüketiciyi Koruma Derneği Ankara

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