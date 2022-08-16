Bıçaklı kavgada 'kardeşini' de yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir evde kavga ettiği kişiye bıçakla saldıran K.E. (17), araya girmeye çalışan kardeşini de kazara yaraladı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, K.E. ise gözaltına alındı.

DHA
16 Ağustos 2022 Salı, 09:20
Bıçaklı kavgada 'kardeşini' de yaraladı
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İzmit Bekirpaşa Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki bir evde, gece yarısı K.E. ile A.Ç. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.E., tartışmanın büyümesi üzerine evin mutfağından aldığı bıçakla A.Ç.'ye saldırarak, yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada ağabeyini durdurmaya çalışan E.E. (15) de kolundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Evden gelen kavga seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.Ç. ve E.E., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, K.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


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