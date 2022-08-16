Bıçaklı kavgada 'kardeşini' de yaraladı

16 Ağustos 2022 Salı, 09:20

İzmit Bekirpaşa Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerindeki bir evde, gece yarısı K.E. ile A.Ç. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.E., tartışmanın büyümesi üzerine evin mutfağından aldığı bıçakla A.Ç.'ye saldırarak, yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada ağabeyini durdurmaya çalışan E.E. (15) de kolundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Evden gelen kavga seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan A.Ç. ve E.E., sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılırken, K.E. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.