Turizmde ilk çeyrek buruk geçti: Yabancıyı deprem endişesi, yerliyi fiyatlar engelledi

Yayınlanma: 24.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.04.2023 - 03:00

Turizm sektöründe yaz sezonu durgun başladı. Resmi veriler henüz açıklanmasa da yılın ilk dört ayında İstanbul başta olmak üzere şehir otellerinde doluluklar yüzde 40’a yakın gerilerken bayramda da oteller boş kaldı. Yabancı turist ziyaretindeki azalmanın Kahramanmaraş merkezli depremin yarattığı endişelerden kaynaklandığı, iç turizmde ise yüzde 50 artan fiyatların etkili olduğu belirtiliyor.

İktidar 2023 yılı için 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefliyor. Ancak yaz ayları yaklaşırken ilk dört ayda yaşanan gelişmeler bu hedefe ulaşılmasının zor olacağı endişelerini artırdı. Sezonun öngörüsünün alındığı İstanbul’da yaşananlar umut vermiyor. Otel işletmecileri İstanbul’da doluluk oranlarının yüzde 40’lara düştüğünü belirtiyor. İlk çeyrek rakamlarındaki düşüşün yaz aylarına da yansıyacağını söyleyen otelciler, özellikle deprem sonrası gerileyen talebin hâlâ toparlanamadığını dile getiriyor.

Seyahat sektörüne ilişkin veri toplayan ForwardKeys Insights başkan yardımcısı Olivier Ponti’nin geçen hafta yaptığı “İstanbul için iki gece ve üzeri konaklamalara yönelik biletlemeler depremden iki hafta önce 2019’a göre yüzde 7 gerideyken depremin ardından bu oran şu anda 2019’un yüzde 31 altına düştü” yorumu da bu gelişmeye işaret ediyor.

(Serdar Karcılıoğlu)



"HÂLÂ AÇILMAYAN OTEL VAR"

Nisan ayının sonuna gelinmesine karşın hâlâ Ege ve Akdeniz bölgesindeki otellerin yüzde 40’ının açılmadığını belirten Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Fiyatlar yüzde 50’ye varan oranda arttı. Talepteyse büyük bir düşüş var. Bunu Mayıs başına gelmemize rağmen otellerin açılmamasından anlayabiliriz. Normalde bu dönemde otellerin yüzde 80’i açardı ama bu yıl yüzde 60’ı açtı” dedi. Yerli turistteki alım gücü düşüşüne de değinen Karcılıoğlu, “Ekonomi düzelene kadar yerli turistten bir beklentimiz yok” diye konuştu.

(Ertan Ustaoğlu)



Küçük Otelciler Birliği Başkanı Ertan Ustaoğlu da bayram döneminde açık olan otellerde doluluğun yüzde 50-70 arasında değiştiğini söyledi. Yabancı turistten hareketlenme beklendiğini ancak yerli turistte düşüş olduğunu söyleyen Ustaoğlu, “Deprem bölgesinden kimse tatile çıkamaz. Diğer bölgelerde de fiyatlardan dolayı bir talep olacağını sanmıyorum” dedi.

(Müberra Eresin)



"BAYRAMDA TALEP DURDU"

2023 yılına sakin başlandığını söyleyen Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, “Bayram dönemi de geçtiğimiz yıllara göre çok daha sakin görünüyor. Henüz sezon maalesef tam anlamıyla başlamadı. Yerli tatilci açısından bayram tatili kısa olduğu için geçmiş yıllarda olduğu gibi bir hareketlilik oluşmadı. Şehir otelleri ve özellikle İstanbul, bayram dönemlerinde genellikle Ortadoğu pazarı ile yoğun geçerdi ama bu bayram daha sakin görünüyor” dedi.

(Firuz Bağlıkaya)



"RUSLARI UÇAK BELİRLER"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya ise “Bu yıl bayram tatili hafta sonuna denk geldiği için vatandaşlarımızdan gelen talep, geçtiğimiz yıllara nazaran daha sınırlı kaldı. Özellikle geçtiğimiz yıl enflasyonda yaşanan hızlı yükselişle birlikte tatillerini erken rezervasyon döneminde alan vatandaşlarımız sezon içinde alanlara kıyasla çok uygun fiyata tatil yapabildiler. Bu deneyim erken rezervasyona ilgiyi artırdı” diye konuştu.

Türkiye turizminin bel kemiğini oluşturan Rus turist sayısında ise uçak kontenjanında bir sorun olmazsa problem beklemediklerini söyledi.