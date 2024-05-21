Türk Eximbank'tan sendikasyon kredisi anlaşması
Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası garantisi altında ING, Standard Chartered ve Société Générale ile sendikasyon kredisi imzaladı.
Türk Eximbank, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) garantisi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı karşı garantisi altında 7 Mayıs tarihinde 285,7 milyon doları tutarında bir sendikasyon kredisi anlaşması imzalandı.
ING, Standard Chartered ve Société Générale ’in katılımı ile imzalanan 10 yıl vadeli kredi; Euro ve ABD Doları cinsinden kredi dilimleri ile ‘first-loss’ ve ‘parri passu’ garanti yapılarını içeriyor. Verilen bilgiye göre, AIIB tarafından bir finans kuruluşuna sağlanan ilk garantili işlem özelliği taşıyan fon kapsamında, ihracatçı firmaların yenilenebilir enerji üretimi ve işletme faaliyetlerinde enerji/su verimliliğine yönelik yeşil yatırımlarına uzun vadeli finansman imkanı sunulacak. Bununla beraber, faaliyetlerinde kadın çalışan veya kadın yöneticileri destekleyen işletmeler önceliklendirilecek.
Konu hakkında değerlendirmede bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Asya Altyapı Yatırım Bankası’nın garantisi altında temin ettiğimiz ve tamamı yeşil yatırım odaklı ilk borçlanma işlemimiz olma özelliği taşıyan bu fon ile ihracatçılarımızın yenilenebilir enerji yatırımlarını ve karbon salınımlarının azaltılmasına yönelik yeşil dönüşüm faaliyetlerini destekleyeceğiz. Söz konusu kredi ve bu kapsamda ek olarak yakın zamanda sağlayacağımız toplam 1,2 milyar ABD doları tutarında uzun vadeli finansmanla ülkemizin ve ihracatçılarımızın yeşil dönüşümüne verdiğimiz önemi ve desteği bir kez daha vurgulayacağız" şeklinde konuştu.
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